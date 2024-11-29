ادرعي إلى سكان جنوب لبنان: يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السابعة صباحًا من يوم غد ويجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك