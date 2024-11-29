الامين العام لحزب الله نعيم قاسم : التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني والاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا بالدفاع

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ادرعي إلى سكان جنوب لبنان: يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السابعة صباحًا من يوم غد ويجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم