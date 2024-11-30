أدرعي: سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيرة أُطلقت من جهة الشرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط

أدرعي: هاجمنا في سوريا بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان

أدرعي: هاجمنا في سوريا بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان

أدرعي إلى اللبنانيين: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها