مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب

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