الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 1 /12 /2024، عُثِر على جثمان أحد ضباط الجيش في منطقة الناقورة - الجنوب داخل سيارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي، وكان قد فُقِد الاتصال به اعتبارًا من تاريخ 26 /11 /2024.



وتُجري قيادة الجيش التحقيق اللازم لكشف ظروف الحادثة.