غارة اسرائيلية على منطقة حوش السيد علي

اصابة جندي في الجيش اللبناني بعد استهداف جرافة للجيش على طريق الحوش الشواغير شمال قضاء الهرمل

اصابة جندي في الجيش اللبناني بعد استهداف جرافة للجيش على طريق الحوش الشواغير شمال قضاء الهرمل

الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي