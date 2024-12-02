التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية داخل انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية أغارت على دراجة نارية قرب محطة تحويل كهرباء مرجعيون ووقوع إصابات

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية أغارت على دراجة نارية قرب محطة تحويل كهرباء مرجعيون ووقوع إصابات

اصابة جندي في الجيش اللبناني بعد استهداف جرافة للجيش على طريق الحوش الشواغير شمال قضاء الهرمل