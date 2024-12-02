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6
o
الجنوب
16
o
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o
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o
كسروان
16
o
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غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات
خبر عاجل
2024-12-02 | 11:00
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غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات
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