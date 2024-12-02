نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل سترد "بقوة" بعد أن نفذ "حزب الله" ضربة على موقع عسكريّ إسرائيليّ.