الجيش: سنقوم اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة - البقاع ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني