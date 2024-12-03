وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني

تصحيح من "رويترز": الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم خلية وصفها بالإرهابية في منطقة العقبة بغور الأردن في الضفة الغربية (وليس بالبقاع في لبنان)

تصحيح من "رويترز": الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم خلية وصفها بالإرهابية في منطقة العقبة بغور الأردن في الضفة الغربية (وليس بالبقاع في لبنان)

الجيش: سنقوم اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة - البقاع ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00