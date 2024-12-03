قوى المعارضة من معراب: سنكثّف الجهود والاتصالات مع الكتل كافة للتفاهم حول اسم مرشح يحظى بالتوافق الكامل لبناء الدولة ونُصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون لانتخاب رئيس مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس

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