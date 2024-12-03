معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اختار العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل

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