نتنياهو: نحن في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب وننفذ وقف إطلاق النار بقبضة من حديد ونتحرك ضد أي إنتهاك سواء كان بسيطًا أو جسيمًا

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