بو صعب: جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قائمة بتاريخها (9 كانون الثاني) والجلسة ستبقى قائمة حتى خروج الدخان الأبيض وانتخاب رئيس للجمهورية

الجيش: سنقوم بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة عيتيت - قضاء صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00

الجيش: سنقوم بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة عيتيت - قضاء صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00

آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت