أدرعي: هاجمنا منصة إطلاق صواريخ في مجدل زون

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش يواصل العمل ضد أنشطة حزب الله التي تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل وتنتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



"قامت طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، بمهاجمة منصة إطلاق صواريخ، تم رصدها في منطقة مجدل زون والتي شكلت تهديدًا لدولة إسرائيل وانتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



-دمر الجيش الاسرائيلي وسائل قتالية تم العثور عليها في مناطق الخيام والصوانة وعيترون جنوب لبنان.



- الجيش الاسرائيلي التزم بتفاهمات وقف إطلاق النار ومنتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ضد أي تهديد يعرض دولة إسرائيل للخطر".