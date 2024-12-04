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o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
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o
جبل لبنان
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o
كسروان
16
o
متن
16
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مصدر مطلع لرويترز: قطر إستأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق التفاوض التابع لحماس إلى الدوحة لتسهيل المحادثات
خبر عاجل
2024-12-04 | 16:01
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مصدر مطلع لرويترز: قطر إستأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق التفاوض التابع لحماس إلى الدوحة لتسهيل المحادثات
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