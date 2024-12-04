مصدر مطلع لرويترز: قطر إستأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق التفاوض التابع لحماس إلى الدوحة لتسهيل المحادثات

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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقتي الغبيري - الضاحية الجنوبية وجرد رأس بعلبك ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00