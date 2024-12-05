الجيش: سنقوم بتفجير قنابل عنقودية وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتيّ الزرارية – صيدا وشبعا – حاصبيا ما بين الساعة 15.00 والساعة 16.00

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قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقلَي تفجير القليلة – صور وأرنون – النبطية ومنطقة شبريحا – صور وجرد رأس بعلبك بين الساعة 10.00 والساعة 16.00