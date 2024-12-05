باسيل لـ جدل عن كلام قاسم حول انتصار اكبر من عام 2006: "مجبور يقول هيك" ولديه ما يكفي من الادراك والوعي أنه لا يمكن الاستمرار على ما كان عليه سابقاً

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