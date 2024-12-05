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o
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5
o
الجنوب
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o
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o
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o
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17
o
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o
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باسيل لـ جدل: كانت المقاومة أقوى من الدولة أمّا الآن فأصبحت الدولة أقوى ولا نريد أن يصبح الاثنان في حالة ضعف وان كان على حساب قوّة المقاومة فلتقوى الدولة ويأخذ حزب الله قوّته منها لذا لا يمكننا التأخّر في انتخاب رئيس
خبر عاجل
2024-12-05 | 14:42
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باسيل لـ جدل: كانت المقاومة أقوى من الدولة أمّا الآن فأصبحت الدولة أقوى ولا نريد أن يصبح الاثنان في حالة ضعف وان كان على حساب قوّة المقاومة فلتقوى الدولة ويأخذ حزب الله قوّته منها لذا لا يمكننا التأخّر في انتخاب رئيس
خبر عاجل
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