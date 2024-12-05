باسيل لـ جدل : لا نريد عودة للنزوح السوري مرّة جديدة لذا أدعو الاجهزة الامنية لاغلاق الحدود مع سوريا لبقاء السوريين في ارضهم وللحفاظ على امن لبنان

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قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقلَي تفجير القليلة – صور وحنوش – البترون ومنطقتَي عيناتا – بنت جبيل وشبعا – حاصبيا ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00