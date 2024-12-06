فصائل مسلحة في جنوب سوريا تسيطر على المعبر الحدودي مع الأردن ومعبر البوكمال الحدودي مع العراق

أدرعي: هاجمنا في سوريا محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية تم وضعها قرب الحدود بين سوريا ولبنان

أدرعي: هاجمنا في سوريا محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية تم وضعها قرب الحدود بين سوريا ولبنان

باسيل لـ جدل : لا نريد عودة للنزوح السوري مرّة جديدة لذا أدعو الاجهزة الامنية لاغلاق الحدود مع سوريا لبقاء السوريين في ارضهم وللحفاظ على امن لبنان