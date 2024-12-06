المعارضة السورية: قواتنا حررت آخر قرية على تخوم مدينة حمص وباتت على أسوارها

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الأمن العام: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية لاسيما في الشمال تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار على ان يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا