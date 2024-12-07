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هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد

خبر عاجل
2024-12-07 | 07:06
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هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على &quot;حزب الله&quot; أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد
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هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد

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