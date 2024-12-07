أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "تم رصد هجوم من قبل مسلحين نحو موقع تابع للأمم المتحدة في منطقة حضر في سوريا".



واشار الى أن الجيش الاسرائيلي يساعد قوة الأمم المتحدة على صد الهجوم.



ولفت الى أن "الجيش منتشر بقوات معززة في منطقة هضبة الجولان وسيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".