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معلومات للـLBCI: نتيجة التطورات الاخيرة في سوريا سيقدم الامن العام التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المتواجدين في لبنان للعودة الى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي