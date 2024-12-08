معلومات للـLBCI: نتيجة التطورات الاخيرة في سوريا سيقدم الامن العام التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المتواجدين في لبنان للعودة الى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي

وكالة الأنباء العراقية: العراق أخلى سفارته في سوريا وينقل موظفيها إلى لبنان

وكالة الأنباء العراقية: العراق أخلى سفارته في سوريا وينقل موظفيها إلى لبنان

زعيم للمعارضة السورية من تركيا لـ"الجزيرة": سنجتمع مع دول عربية وأوروبية والأمم المتحدة للاتفاق على المرحلة التالية