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المعارضة السورية تقول إنها بدأت هجومًا على القوات الكردية في منبج في الشمال
خبر عاجل
2024-12-08 | 03:47
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المعارضة السورية تقول إنها بدأت هجومًا على القوات الكردية في منبج في الشمال
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السورية
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القوات
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الشمال
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