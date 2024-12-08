الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك - بعلبك

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك - بعلبك

مصدر أمني تركي لـ"رويترز": مقاتلون من المعارضة السورية سيطروا على نحو 80% من منبج بشمال سوريا ويقتربون من النصر على القوات الكردية هناك