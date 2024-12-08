مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: حزب الله سحب كل قواته من سوريا السبت

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع طائرات الشركة إلى دبي والرياض ليوم 9 كانون الأول 2024

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع طائرات الشركة إلى دبي والرياض ليوم 9 كانون الأول 2024

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك - بعلبك