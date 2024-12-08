نتنياهو: سقوط الأسد نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران وإسرائيل لن تسمح لأي قوة معادية بترسيخ مكان لها على حدودنا

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