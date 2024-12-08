وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي

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