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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قصفت مركز البحوث العلمية في دمشق حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية

خبر عاجل
2024-12-08 | 10:01
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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قصفت مركز البحوث العلمية في دمشق حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية
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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قصفت مركز البحوث العلمية في دمشق حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية

خبر عاجل

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