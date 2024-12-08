جنبلاط إتصل بالحريري: عدالة السماء تحققت بسقوط نظام بشار الأسد

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالًا بالرئيس سعد الحريري مؤكدًا له أن "عدالة السماء تحققت بالنسبة للرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء 14 آذار بسقوط نظام بشار الأسد".



وكان رد الرئيس الحريري: "الله يرحم والدك المعلم كمال جنبلاط".