مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران أنشأت قنوات مباشرة للتواصل مع بعض الجماعات داخل قيادة المعارضة السورية ومنفتحون على الحوار المباشر مع القيادة الجديدة في سوريا لمنع مسار عدائي بين البلدين

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك