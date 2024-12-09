رويترز عن مصدر أمني تركي: جماعات المعارضة السورية سيطرت على مدينة منبج بشمال سوريا

مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران أنشأت قنوات مباشرة للتواصل مع بعض الجماعات داخل قيادة المعارضة السورية ومنفتحون على الحوار المباشر مع القيادة الجديدة في سوريا لمنع مسار عدائي بين البلدين

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