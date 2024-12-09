الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون - النبطية والقليلة - صور ما بين الساعة 11.30 والساعة 14.00

غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الدورة في بنت جبيل وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور

غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الدورة في بنت جبيل وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور

الجيش: سنقوم بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ومنطقة جرنايا – جزين ما بين الساعة 10.30 والساعة 16.00