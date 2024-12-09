غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الدورة في بنت جبيل وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون - النبطية والقليلة - صور ما بين الساعة 11.30 والساعة 14.00