تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

شهدت منطقة المصنع الحدودية حالة من الفوضى، حيث حصل تدافع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام.



وقد تمكن الامن العام من اقفال البوابة الحديدة والعارضة لمنع تدفق المزيد من السوريين الى الداخل اللبناني.

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام pic.twitter.com/TwhyjqwP8k