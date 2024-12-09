معلومات للـLBCI: فوج الحدود البري واستخبارات الجيش مع فوج التدخل أوقفوا ٣٤٠ شخصًا سوريًا دخلوا عبر طرقات التهريب بين المصنع ووداي عنجر

طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها في 10 كانون الاول

طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها في 10 كانون الاول

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة - صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00