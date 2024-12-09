وصول طائرة كويتية محملة بـ40 طنا من المساعدات الى مطار رفيق الحريري الدولي

وصلت بعد ظهر اليوم الى مبنى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، طائرة كويتية تابعة للخطوط الجوية الكويتية محملة بـ40 طنا من المساعدات، وكان في استقبالها على أرض المطار القائم بالأعمال في السفارة الكويتية ياسين الماجد ووفد من الصليب الأحمر اللبناني.



ولفت الماجد في كلمة الى أنه "استكمالا للجسر الجوي الكويتي الذي وجه به أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، وصلت اليوم الطائرة الاغاثية السادسة محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والطبية لصالح الشعب اللبناني الشقيق، وهي مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني".



وأشار الى أن الجسر الجوي بين لبنان والكويت مستمر والمساعدات التي وصلت اليوم هي مساعدات انسانية وغذائية تضم أيضا معدات طبية وأوكسجين.