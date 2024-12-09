الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 17:00 والساعة 20:00 في حقل تفجير القليلة - صور

خبر عاجل
2024-12-09 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 17:00 والساعة 20:00 في حقل تفجير القليلة - صور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 17:00 والساعة 20:00 في حقل تفجير القليلة - صور

خبر عاجل

تفجير

ذخائر

منفجرة

مخلفات

العدوان

الإسرائيلي

الساعة

17:00

والساعة

20:00

تفجير

القليلة

LBCI التالي
التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:22

معوّض: نحتفل لنطوي صفحة الظلم والجراح ونظام الأسد إلى مزبلة التاريخ

LBCI
آخر الأخبار
12:21

النائب ميشال معوض: نحتفل لنطوي صفحة الظلم والجراح ونظام الأسد إلى مزبلة التاريخ

LBCI
آخر الأخبار
12:21

معوّض: من مسؤوليتنا أن نعود جميعًا إلى لبنان الدولة والدستور وأن نبني مصالحة وطنية لا تستثني أحدًا فنبني لبنان بشروط الدستور

LBCI
آخر الأخبار
12:16

معوّض: حتى وإن ظُلم الشهداء ولم تتحقّق عدالة الأرض إلّا أنّ عدالة السماء تحققت على يد الشعب السوريّ الحر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:57

أردوغان: الهدف الوحيد للعمليات عبر الحدود كان حماية تركيا من الإرهاب والسوريون سيقررون مستقبل سوريا

LBCI
خبر عاجل
11:54

رئيس الوزراء السوري السابق يقول إنه وافق على تسليم السلطة إلى حكومة الإنقاذ التابعة للمعارضة

LBCI
خبر عاجل
11:04

سامي الجميل: نحن لا ندعي أن هذا انتصارنا بل إنتصار الشعب السوري لكن من حقنا أن نحتفل

LBCI
أخبار دولية
10:49

المعارضة السورية منحت عفوًا للعسكريين الذين جُنّدوا في إطار الخدمة الإلزامية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:15

وكالة تاس: السفارة السورية ترفع علم المعارضة فوق مبناها بموسكو

LBCI
آخر الأخبار
02:49

وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب حماية الأقليات ووقف الهجمات على الأكراد في سوريا

LBCI
أخبار دولية
11:20

رئيس الوزراء البريطانيّ تعهّد بتعزيز حضور بلاده في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
11:03

الجميل: عدد كبير من الشهداء المنتمين إلى “حزب الكتائب” استُشهدوا في مواجهة النظام السوريّ وأحيّيهم وأحيّي الأبطال منهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:36

اليكم المشهد اليوم من الهرمل ..

LBCI
أخبار لبنان
08:34

قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة

LBCI
أخبار دولية
08:26

إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي…

LBCI
أمن وقضاء
08:20

تدافع أمام مركز الأمن العام... إليكم ما حصل عند نقطة معبر المصنع الحدودي

LBCI
أمن وقضاء
08:19

إسرائيل تواصل خرق إتفاق وقف النار مع لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:21

وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:21

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:00

في اليوم الثاني على سقوط نظام الأسد... هكذا تبدو الصورة من نقطة المصنع الحدودية

LBCI
خبر عاجل
15:42

تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:12

تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...

LBCI
خبر عاجل
01:43

أدرعي يتوجه مجددا الى اللبنانيين...

LBCI
فنّ
13:10

سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته

LBCI
خبر عاجل
15:42

تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب

LBCI
خبر عاجل
14:26

بايدن: نعلم أن الأسد موجود في موسكو الآن وكل المحاولات من قبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه باءت بالفشل وسندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:48

سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا

LBCI
خبر عاجل
05:21

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:55

رويترز: وكالات انباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين تقول إن روسيا تمنح الأسد وأسرته حق اللجوء وأن الأسد في موسكو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More