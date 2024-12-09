مصادر أمنية سورية لرويترز: ضربة إسرائيلية إستهدفت منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية على البحر المتوسط

التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة

تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب