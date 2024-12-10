الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

مصادر أمنية لـ"رويترز": التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى 25 كلم جنوب غربي دمشق

مصادر أمنية لـ"رويترز": التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى 25 كلم جنوب غربي دمشق

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون - النبطية والقليلة - صور ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00