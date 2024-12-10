مصادر أمنية لـ"رويترز": التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى 25 كلم جنوب غربي دمشق

كشف مصدران أمنيان إقليميان ومصدر أمني سوري لـ"رويترز" أن توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.



وأوضح المصدر الأمني السوري أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.



وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.