رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينفي وصول التوغل في سوريا لمسافة 25 كيلومترا من دمشق ويقول إن القوات الإسرائيلية لم تتجاوز المنطقة العازلة

الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين

الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين

مصادر أمنية لـ"رويترز": التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى 25 كلم جنوب غربي دمشق