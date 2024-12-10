الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، "حاجتها إلى تطويع ضباط اختصاصيين (أطباء، صيادلة، مهندسون وإداريون) بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين، من الذكور والإناث.



وتقدم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصيا اعتبارا من تاريخ 16/12/2024 ولغاية تاريخ 20/12/2024 ضمنا من الساعة 8.00 وحتى الساعة 15.00 من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر، ساحة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي TVA، وفقا للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين.



للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:



- مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الاقليمية.



- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الانترنت: www.general-security.gov.lb.



- الاتصال على الرقم 1717.