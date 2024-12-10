الجيش: سنقوم بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

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