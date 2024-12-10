آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد اقلاع بعض الرحلات الى دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد ليوم الأربعاء

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد اقلاع بعض الرحلات الى دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد ليوم الأربعاء

الجيش: سنقوم بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00