طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد اقلاع بعض الرحلات الى دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد ليوم الأربعاء

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الأربعاء الواقع فيه 11 كانون الاول 2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.